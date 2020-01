EUA x Irã: A cronologia da crise no Oriente Médio

Em cerca de uma semana, a tensão entre os Estados Unidos e o Irã foi do combate indireto à possibilidade de guerra entre os dois países. A morte do general iraniano Qassem Suleimani, um dos mais influentes chefes militares do Oriente Médio, intensificou de forma brusca um conflito que havia se intensificado nos dias anteriores.

LEIA TAMBÉM > Veja detalhes sobre a fuga de Carlos Ghosn do Japão

No momento, enquanto o Irã promete vingança pela execução do líder militar, o Exército dos EUA se veem em um impasse quanto à situação de suas tropas em solo iraquiano, onde o ataque foi prepretado.

Entenda, abaixo, a cronologia da crise militar:

27 de dezembro: Americano é morto no Iraque

A escalada de tensão entre Estados Unidos e Irã começou quando mais de 30 foguetes foram lançados contra uma base militar iraquiana perto de Kirkuk, ao norte do Iraque. No ataque, um empreiteiro americano foi morto, e outros quatro americanos e dois soldados iraquianos ficaram feridos.

Os EUA acusaram a milícia xiita Kataib Hezbollah, financiada pelo Irã, de lançar o ataque. Um porta-voz da milícia negou envolvimento do grupo. O presidente Donald Trump responsabilizou o Irã pelo ataque, e no Twitter disse que “o Irã matou um empreiteiro americano e feriu muitos”.

O Iraque já vivia meses de protestos violentos. Desde outubro, multidões iam às ruas para protestar contra o desemprego, a corrupção e à intervenção estrangeira no país. Um dos alvos do protesto era o vizinho Irã, que intensificou sua influência política no Iraque nos últimos anos.

29 de dezembro: Bombardeios dos EUA matam 25

O contra-ataque veio dois dias depois da morte do empreiteiro americano. O Exército dos EUA conduziu bombardeios aéreos contra locais estratégicos associados ao Kataib Hezbollah no Iraque.

Na ação, 25 pessoas morreram e 51 ficaram feridas. Foi a primeira vez que os EUA agiram com força contra um grupo xiita no Iraque desde o retorno das forças americanas à região, em 2014.

Para Entender Entenda os motivos da revolta contra os Estados Unidos no Iraque Já complicadas, as relações entre Iraque, Irã e EUA agora estão bem mais tensas; saiba o que está em jogo

31 de dezembro: Embaixada americana é invadida

Em protesto contra os ataques que mataram 25 pessoas no Iraque, manifestantes invadiram a área da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. O grupo não chegou a entrar no prédio, mas milhares de pessoas se juntaram durante a invasão – muitos deles membros de grupos de combate tecnicamente vigiados pelo Exército iraquiano. Trump acusou o Irã de “orquestrar” o ato.

3 de janeiro: Qassem Suleimani é morto

Os EUA ordenam a morte do general Qassem Suleimani, maior liderança militar do Irã. Ele é morto em um ataque a drone no aeroporto de Bagdá, junto com integrantes da milícia xiita. Suleimani é acusado pelos americanos de orquestrar os ataques da milícias contra americanos no Iraque, além de ser responsável pela morte de centenas de americanos nas últimas décadas. Segundo o Pentágono, ele estaria ainda planejando uma série de ataques contra militares e diplomatas americanos no Oriente Médio.

O Irã promete uma “vingança severa”, e o Iraque considera o ataque uma violação à soberania do país, que não foi consultado.

Para Entender Quem era Qassim Suleimani, general assassinado em ataque dos EUA Militar conseguiu costurar importantes alianças dentro e fora do Oriente Médio

5 de janeiro: Parlamento iraquiano vota por expulsão de tropas

As ruas do Iraque e do Irã são tomadas por manifestantes que pedem “morte à América” a partir da morte do general. O Parlamento iraquiano aprova medida para expulsar as tropas americanas do país, com apoio do primeiro-ministro, Adel Abdul Mahdi. Trump e o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, rechaçam a possibilidade de retirada dos militares.

O Irã, por sua vez, anuncia que renunciará aos compromissos feitos no acordo nuclear de 2015, assinado por seis potências mundiais, e que o enriquecimento de urânio será ilimitado. Multidões acompanham o cortejo do corpo de Qassem Suleimani entre o Iraque e o Irã.

6 de janeiro: EUA negam retirada do Exército

O Pentágono nega qualquer movimentação para retirar tropas do Iraque. O anúncio é feito após a divulgação de uma carta do general americano resposável pelas operações militares no Iraque, em que cita uma “reorganização” das forças da coalização antiterrorismo, da qual EUA e Iraque fazem parte, até “uma retirada segura e eficaz” do país.

A condição imposta pelo presidente dos EUA para a retiradaé que o Iraque pague pela base militar construída em solo iraquiano. As homenagens a Suleimani, que tomaram as ruas do Irã, continuam.