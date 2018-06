EUA:Lawson é aprovado como embaixador de aviação na ONU

Pelo voto nesta segunda-feira, o Senado aprovou a escolha de Michael Lawson, natural da Califórnia, que vai ter o título de embaixador. Lawson, que já foi presidente do conselho de administração do Aeroporto de Los Angeles, é um dos principais apoiadores das arrecadações de fundos para as campanhas do Partido Democrata.

Na semana passada, a Ucrânia pediu a ajuda da Organização Internacional de Aviação Civil - que foi criada em 1944 e trata da segurança aérea global - para ajudar na investigação da derrubada do voo MH17, da Malaysia Airlines, no território separatista de Donetsk. O acidente provocou a morte de todos os 298 passageiros da aeronave. Fonte: Associated Press.