EUA/Michigan: sentimento do consumidor cai para 80,0 O índice de confiança do consumidor nos EUA, medido pela Reuters/Universidade de Michigan, caiu para 80,0 na leitura final de março, de 81,6 em fevereiro. O dado veio melhor que a leitura preliminar, de 79,9, mas abaixo da expectativa dos analistas, de 80,5. Segundo informações do MarketWatch, a leitura é a mais baixa desde novembro.