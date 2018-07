Eurogrupo se reunirá para discutir resgate ao Chipre

Os ministros do Eurogrupo acordaram na semana passada com um pacote de resgate ao país, mas o parlamento do Chipre recusou a proposta, forçando o governo a buscar uma alternativa que seja aceitável aos credores.

Autoridades da União Europeia (UE) disseram que encontrar uma solução para a crise no Chipre nas próximas 48 horas é vital, depois que o Banco Central Europeu (BCE) informou na quinta-feira que cortará os financiamentos emergenciais concedidos ao país na noite de segunda-feira. As informações são da Dow Jones.