Europa ameaça multar a Itália pelo lixão de Malagrotta A Comissão Europeia deu nesta quinta-feira dois meses para o governo da Itália cumprir com a legislação e acusou as autoridades de tratarem de maneira inadequada com o lixo no maior depósito de detritos da capital italiana, o lixão de Malagrotta. O braço executivo da União Europeia (UE) ameaçou levar a Itália aos tribunais, onde o país poderá ser multado, se fracassar em atender às leis.