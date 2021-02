Europa aprova 'passaporte da vacina' para retomar turismo

BERLIM - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, antecipou nesta quinta-feira, 25, que os países-membros da União Europeia (UE) colocarão em prática um passaporte de vacinação "para o verão" no Hemisfério Norte (entre junho e setembro), para "possibilitar" viagens dentro do bloco europeu.

Em entrevista coletiva, ao término da reunião virtual entre líderes da UE, a chefe de governo explicou que todos os parceiros concordaram com o desenvolvimento de um sistema que permita compatibilizar os diferentes passaportes de vacinação contra a covid-19 que os membros do bloco estão elaborando.

A Comissão Europeia (CE) tem agora três meses para definir as condições técnicas desse sistema. Os líderes acreditam que o mecanismo estará operando "nos próximos meses" e "para o verão", segundo a chanceler alemã.

Esta iniciativa poderá servir para permitir a movimentação internacional dentro da UE e possivelmente também com alguns “países terceiros”, disse a chanceler. Merkel reconheceu que, embora as questões técnicas estejam resolvidas, os detalhes políticos desses passaportes de vacinação ainda terão de ser tratados.

Ela ressaltou, por exemplo, que para que os imunizados possam viajar primeiro, por justiça, deve ter sido possível oferecer a possibilidade de vacinação a todas as pessoas. Qualquer outra opção seria uma injustiça, segundo ela.

Segundo a chanceler, esse sistema se tornaria mais uma opção “complementar” para permitir as viagens internacionais em condições de segurança e controlar a propagação do coronavírus. Atualmente, testes de PCR, quarentenas de pelo menos cinco dias e registros digitais são usados ​​principalmente para permitir o deslocamento na maioria dos países da UE.

Merkel advertiu ainda que as mutações do coronavírus Sars-CoV-2 (causador da covid-19) podem exigir vacinações anuais para que a pandemia seja controlada. "Em razão das mutações, talvez tenhamos de ficar muitos anos na situação de ter de vacinar uma vez e outra (contra o coronavírus), como fazemos com a gripe", disse ela.

'Restrições drásticas'

Em um comunicado divulgado mais cedo, os líderes defenderam a continuidade de "restrições drásticas" adotadas para enfrentar as variantes do coronavírus. "A situação epidemiológica ainda é séria e as novas variantes representam desafios adicionais. Por isso, devemos manter restrições drásticas, enquanto aumentamos os esforços para acelerar a provisão de vacinas", destacaram os líderes na declaração.

O presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, admitiu nesta quinta-feira que as próximas semanas serão difíceis para os esforços mobilizados pelo bloco para imunizar a população contra a covid-19. Eles participaram hoje do primeiro dia da cúpula virtual europeia para discutir ações unificadas contra a pandemia./EFE e AFP