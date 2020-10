Europa Central, poupada na primeira onda, sofre com surto de covid-19

Marc Santora e Hana de Goeij, The New York Times

Grande parte da Europa Central fechou-se rapidamente no início do ano antes que o coronavírus ganhasse força e evitou a infecção generalizada durante a primeira onda da pandemia. Mas agora - da cidade portuária polonesa de Gdansk, no Báltico, à antiga cidade-fortaleza de Kotor, no Adriático, em Montenegro - o vírus está se espalhando pela região.

Leitos de hospitais estão enchendo na Polônia; médicos na Hungria estão emitindo avisos terríveis sobre a falta de profissionais; as autoridades na Romênia estão lutando para rastrear novos casos; e os profissionais de saúde estão adoecendo na Bulgária. Enquanto isso, a República Checa tem as taxas de transmissão de coronavírus mais altas da Europa.

Em todos os lugares, novas infecções estão estabelecendo recordes diários e as mortes aumentam lenta, mas continuamente. Os aumentos são parte de uma segunda onda de propagação do coronavírus pela Europa. Mas há uma preocupação especial com os danos que poderia semear nos ex-países comunistas da Europa Central, alguns dos quais têm sistemas de saúde fracos, escassez de médicos e enfermeiras e programas de teste inadequados.

Muitos países da Europa Central também lutam contra uma profunda desconfiança no governo entre seus cidadãos decorrente de anos de corrupção sistêmica. A região abriga uma grande população idosa com alto risco de sofrer doenças graves.

Ao mesmo tempo, os idosos da região tendem a viver em grandes grupos familiares, segundo uma pesquisa do Pew Research Center, aumentando o risco de contrair o coronavírus. “Esses arranjos de vida multigeracionais seriam um importante fator de risco para acelerar a transmissão de adultos jovens para idosos, colocando esses países em maior risco de hospitalizações e mortalidade”, disse Jennifer Dowd, professora de demografia e saúde populacional da Universidade de Oxford.

Petr Smejkal, chefe de doenças infecciosas e epidemiologia do Instituto de Medicina Clínica e Experimental de Praga, disse que a propagação limitada do vírus durante a primeira onda no início do ano - vista como um sucesso na época - foi provavelmente um fator a explosão de casos agora.

Os testes de anticorpos na República Checa mostram níveis de exposição muito mais baixos do que os documentados em lugares duramente atingidos como Londres, o que significa que pode haver menos resistência natural.

O papel do legado comunista

Mas Smejkal disse que dinâmicas sociais mais profundas também estão conduzindo a epidemia agora. Esta parte da Europa ainda é afetada pelo que se pensava ser uma vantagem - o legado do governo comunista e a disposição das pessoas em seguir as diretivas estatais.

Os primeiros lockdowns em muitos desses países tiveram uma sensação distintamente militarizada. Funcionou, mas a um custo. “O que isso fez foi tornar o público um ator passivo no jogo”, disse Smejkal.

Conforme a primeira onda desapareceu, as mensagens dos governos se tornaram confusas e a desinformação sobre o coronavírus se enraizou em sociedades que já tinham uma inclinação para o pensamento conspiratório. “Agora podemos ver claramente o efeito da atitude das pessoas, do comportamento e da própria cultura”, disse.

Falta de profissionais

Na quarta-feira, o número de mortos na República Checa chegou a 1.158, com mais da metade das mortes - 731 - ocorrendo desde setembro. As escolas foram fechadas, assim como todos os bares, restaurantes e clubes. Os lugares que servem comida para viagem só podem servir até as 20h, e apenas através das janelas.

A preocupação mais premente na República Checa, e em outros lugares, é a falta de médicos e enfermeiras, muitos dos quais partiram como parte da emigração mais ampla de trabalhadores qualificados para países mais ricos nas últimas duas décadas. Smejkal disse que a maioria dos centros de saúde também carece de assistentes médicos, terapeutas respiratórios e outros profissionais especializados.

Na Polônia - onde o primeiro-ministro se isola após entrar em contato com um indivíduo infectado - há apenas 238 médicos por 100 mil habitantes, a proporção mais baixa da União Europeia. No Hospital Universitário de Cracóvia, a unidade de terapia intensiva está lotada.

“Não temos locais para pacientes com coronavírus que requerem o uso de ventiladores”, disse Marcin Jędrychowski, o diretor do hospital, ao diário polonês Gazeta Wyborcza. “Não podemos admitir ninguém.” O presidente do Conselho Superior de Médicos, um grupo de médicos, pediu na quarta-feira o estabelecimento imediato de hospitais militares de campanha para lidar com a enxurrada de pacientes.

Jaroslaw Kaczynski, o vice-primeiro-ministro e chefe do partido no poder, ameaçou vetar qualquer orçamento da União Europeia e pacote de ajuda contra o coronavírus se estivesse vinculado a preocupações sobre o estado do judiciário do país. “Não vamos deixar que eles nos aterrorizem com dinheiro”, disse ele em uma entrevista esta semana ao Gazeta Polska Codziennie, um tabloide pró-governo.

O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban, fez uma ameaça semelhante, mas ficou mais calado quanto ao assunto à medida que o vírus aumentava em seu país. Enquanto o subfinanciado sistema de saúde da Hungria cederia sob o peso da pandemia, o governo aprovou uma ampla legislação para aumentar o pagamento dos médicos, o maior aumento em uma década.

Ferenc Falus, o ex-chefe médico da Hungria, disse que o governo não conseguiu construir um sistema adequado de teste e rastreamento. “Para fins e propósitos, praticamente não há rastreamento de contato na Hungria”, disse ele.

Na Romênia, as autoridades não apenas enfrentam problemas para administrar a crise, mas também para chegar a um acordo sobre quantas pessoas vivem em diferentes áreas do país para implementar políticas.

Klaus Iohannis, o presidente romeno, avisou o país na terça que provavelmente mais ações seriam necessárias. “Não vamos nos iludir”, disse ele. “Esta etapa não vai passar sozinha.”

Na Bulgária, a única pneumologista do hospital municipal na pequena cidade de Aytos, no leste do país, está sendo tratada para covid-19 em suas próprias instalações, onde os leitos da enfermaria de coronavírus estão quase lotados. Nos dias bons, ela cuida dos outros pacientes.

Outro hospital público na cidade de Gotse Delchev, no sul do país, perdeu seu único anestesiologista para o coronavírus em setembro. Ao contrário da maioria das outras nações europeias, a Bulgária não planeja impor novas restrições nacionais.