Europa e México saem do horário de verão no domingo A Europa sai do horário de verão neste domingo, atrasando seus relógios em uma hora. Londres e Lisboa passarão a ficar no horário de referência GMT e duas horas à frente de Brasília; Madri, Paris, Berlim, Frankfurt, Zurique, Roma e Milão ficarão uma hora à frente do horário GMT e três horas à frente de Brasília; Atenas ficará duas horas à frente do horário GMT e quatro horas à frente de Brasília.