Europa luta por leitos, respiradores e suprimentos de hospital

Uma equipe de bombeiros e voluntários transformou um salão de 15.000 metros quadrados de um centro de convenções em Viena em um hospital de 880 leitos para tentar ajudar a controlar o surto de coronavírus no decorrer de um fim de semana.

Soldados na Alemanha, França e Espanha foram enviados para ajudar a construir instalações temporárias semelhantes para milhares de pacientes. Em toda a Europa, dezenas de milhares de enfermeiros e médicos estão se formando mais cedo ou retornando da aposentadoria.

À medida que os casos de coronavírus surgem na maior crise de doenças infecciosas que atinge os hospitais europeus em um século, funcionários e profissionais de saúde estão se esforçando para manter os sistemas nacionais de saúde desafogados.

O prenúncio sombrio de como as coisas poderiam piorar está no meio da Europa, já que o número de mortos na Itália salta centenas a cada dia. Os médicos estão lutando para manter vivos mais de 2.800 pessoas em terapia intensiva, um esforço que exige pessoal, camas e fornecimento constante de equipamentos de proteção.

Mas os países estão competindo entre si por suprimentos médicos em um mercado internacional que foi sugado de sopetão.

Para lidar com a escassez, os fabricantes de roupas espanhóis estão produzindo máscaras médicas, e os perfumistas parisienses estão produzindo desinfetante para as mãos em um esforço que remonta à época da guerra.

À medida que o número de pacientes críticos aumenta, os analistas esperam que até os sistemas de saúde mais bem preparados do continente sejam levados ao limite.

"Não houve nada nessa escala no período pós-guerra", disse Martin McKee, professor de saúde pública europeia na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. “O problema é que os sistemas de saúde, falamos deles como adaptativos, mas eles têm a capacidade de desmoronar. Eles podem expandir muito, mas em algum momento, tudo desmorona.”

Alguns países começaram os preparativos mais cedo do que outros, mas agora a escala da crise se instalou em todo o continente. No Reino Unido, que era particularmente lento em agir, os pronunciamentos do governo agora são acompanhados por uma sensação palpável de pânico e apelos cada vez mais desesperados.

O clima na França mudou de uma indiferença inicial para uma ansiedade crescente, pois o presidente Emmanuel Macron impôs um período de bloqueio cada vez mais rigoroso de 15 dias, que as autoridades sugeriram que poderia ser estendido.

A Espanha, que sofreu o segundo pior surto da Europa depois da Itália, abriu um hospital para pacientes com coronavírus em um hotel de 359 quartos na semana passada. As autoridades dizem que esperam converter até 4.000 camas de hotel em camas de hospital e adicionar 5.500 a mais em um centro de convenções.

Número de leitos por habitante na Europa

Na corrida para responder ao vírus, os países da Europa não começam em pé de igualdade. A Alemanha possui 6 leitos de terapia intensiva por 1.000 pessoas, segundo dados da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, quase o triplo do Reino Unido, com cerca de 2,1. A França possui 3,1, de acordo com a OCDE; A Espanha tem 2.4.

O número de leitos para cuidados agudos inclui todos aqueles para fins curativos. A organização não fornece dados para o número de leitos de terapia intensiva, mas a Alemanha possui 28.000, dos quais 25.000 são equipados com ventiladores.

Berlim encomendou mais 10.000 a um fabricante de equipamentos médicos alemão. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido tem apenas 8.000. Na semana passada, o governo pediu que montadoras como a Jaguar tentassem fabricá-las rapidamente. O NHS quer de 20.000 a 30.000 a mais.

Mas o crescimento exponencial em casos em muitos países é preocupante até mesmo para os mais bem preparados. O ministro da Saúde da Alemanha, Jens Spahn, está oferecendo bônus financeiros para os hospitais adicionarem camas de terapia intensiva. Em uma carta aos hospitais deste mês, ele pediu aos gerentes que liberassem as camas adiando a cirurgia não essencial "agora" - usando o tipo negrito.

Reinhard Busse, chefe do departamento de gerenciamento de serviços de saúde da Universidade de Tecnologia de Berlim, previu que a pressão sobre o sistema de saúde alemão aumentaria.

"Claramente, quando o número de pacientes na UTI também aumenta exponencialmente, embora tenhamos mais leitos do que em qualquer outro lugar, obviamente haverá escassez", disse ele.

Alguns analistas dizem que uma vantagem da Europa são os sistemas centralizados e socializados, que podem ser mais fáceis de reorganizar e adaptar-se às novas necessidades. Em comparação, alguns hospitais dos EUA disseram que talvez precisem fechar se não receberem auxílio financeiro.

Espanha e Reino Unido anunciaram que assumirão hospitais particulares. O acordo de britânicos para assumir os cuidados de saúde privados adiciona 8.000 leitos hospitalares, 1.200 ventiladores e mais de 250 leitos de salas de cirurgia e UTI. Ele também adiciona quase 20.000 profissionais de saúde, incluindo 10.000 enfermeiros e 700 médicos, que se concentrarão no atendimento a pacientes com coronavírus.

Na Espanha, o acordo adiciona 1.172 leitos de terapia intensiva, segundo o Ministério da Saúde. Os hospitais públicos possuem 4.627.

A França, que possui cerca de 5.000 leitos de terapia intensiva com ventiladores para seus 66 milhões de habitantes, está tentando garantir mais através de uma iniciativa da União Europeia negociada em conjunto.

Luvas e respiradores em falta

Apenas obter suprimentos médicos básicos, como máscaras e luvas, continua sendo um desafio. Cerca de 4.000 profissionais de saúde do Reino Unido enviaram uma carta aberta ao primeiro-ministro Boris Johnson, condenando uma “escassez inaceitável” de equipamentos médicos.

Um médico italiano que morreu após contrair covid-19 disse em uma entrevista na televisão que os médicos em seu hospital tinham que trabalhar sem luvas.

Uma olhada nas licitações públicas é uma janela para o desespero. O Ministério do Interior da França está oferecendo 15 milhões de euros por 1,5 milhão de litros de gel desinfetante para as mãos. A região italiana de Veneto, uma das primeiras atingidas pelo coronavírus, quer 250.000 litros do líquido cobiçado, 50.000 cotonetes para testes e meio milhão de máscaras. Luxemburgo procura 61.000 máscaras respiratórias com "extrema urgência".

Esforços semelhantes à guerra para compensar a escassez trouxeram ondas de solidariedade nacional. Mas o pânico sobre o coronavírus também, pelo menos inicialmente, trouxe um ar de cada um por si no continente.

A Itália reclamou que seus irmãos europeus demoraram a intervir para ajudar, forçando-a a recorrer à China. "A Itália precisa de dezenas de milhões de máscaras", disse o ministro das Relações Exteriores da Itália, Luigi Di Maio.

"Cem milhões de máscaras chegarão da China", disse ele. "Se outros países quiserem nos ajudar nessa guerra, eles são bem-vindos. Nosso país está na linha de frente. ”

Os países da Europa Central e dos Balcãs também procuraram ajuda em Pequim e, no sábado, o presidente sérvio Aleksandar Vucic tuitou seu agradecimento. “Muito obrigado ao meu irmão, presidente Xi Jinping, ao Partido Comunista da China e ao povo chinês. Viva a nossa amizade de aço!”, ele escreveu.

Elias Mossialos, chefe do Departamento de Política de Saúde da London School of Economics, previu que o número de países "batendo à porta da China" dará um impulso ao poder brando de Pequim. "Não há solidariedade europeia", disse ele.

Em um esforço para construir essas pontes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou na semana passada uma reserva médica européia comum que incluirá um estoque de ventiladores, equipamentos de proteção e outros itens. Ela havia criticado as proibições anteriores de exportação de medicamentos da França e da Alemanha.

Num vislumbre da colaboração europeia, os hospitais da região da Alsácia na França começaram a transferir alguns pacientes gravemente doentes através da fronteira para a Alemanha, onde o estado de Baden-Württemberg ofereceu assistência.

Quaisquer que sejam os preparativos nos hospitais, dizem os analistas, a chave para lidar com os serviços de saúde será a eficácia com que medidas anteriores sobre distanciamento e contenção foram tomadas para "achatar a curva" ou retardar a propagação da infecção para evitar sobrecarregar os sistemas.

Há indicações precoces de que os níveis de internações em terapia intensiva na Alemanha serão mais baixos do que na Itália, disse Busse, da Universidade de Tecnologia de Berlim, mas os dados são incompletos e afetados por diferentes níveis de testes.

A Alemanha, onde a taxa de mortalidade é notavelmente mais baixa do que em outros lugares, pode estar vendo o benefício de rastrear e conter seus primeiros grupos, dizem epidemiologistas. Mas foi mais lento que alguns países em proibir eventos de massa e se absteve de um bloqueio total. No domingo, limitou as reuniões sociais não familiares a duas pessoas.

As autoridades de saúde na Áustria, que promulgaram restrições mais rígidas anteriormente, disseram que estavam começando a ver o impacto à medida que a taxa de crescimento de novas infecções no país diminui. Enquanto isso, o Reino Unido se reteve da implementação das medidas mais rigorosas vistas em outros lugares.

"A questão agora é: é tarde demais para o Reino Unido?" Mossialos disse. "Agora eles estão em pânico, grande momento."

Um grupo de cientistas britânicos informou que levaria apenas 2,5% da população britânica a ser infectada para causar escassez de camas na maioria dos hospitais de municípios. Se as infecções atingirem 10%, segundo o grupo, o país verá "desertos hospitalares".

Um médico espanhol, que falou sob condição de anonimato por não ter permissão para falar com a mídia, lamentou que seu país tivesse perdido tempo valioso. Ele disse que seu hospital agora parecia uma "clínica de guerra".

"Parece que não aprendemos muito com o que aconteceu na China ou na Itália", disse ele.