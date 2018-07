Europa monitorará eleições na Argélia

No total, a missão observadora será formada por 160 pessoas, incluídos diplomatas e oito deputados do Parlamento Europeu. A missão observará a Justiça, a lei e os registros eleitorais, a campanha e o papel da mídia. No total, cerca de 500 pessoas monitorarão as eleições na Argélia - 200 da União Africana, 100 da Liga Árabe, 10 das Nações Unidas e 30 da Organização de Cooperação Islâmica. A campanha eleitoral começa no próximo domingo. As eleições argelinas são vistas como um teste para as reformas, desenhadas pelo governo para evitar as revoltas que levaram a revoluções nos outros países árabes do Magreb e do Oriente Médio.

As informações são da Dow Jones.