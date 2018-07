Europa não faz o suficiente para ajudar África Uma autoridade britânica convocou no sábado os países ricos europeus a fazer mais para ajudar as cerca de 10 milhões de pessoas que sofrem com uma seca devastadora na região do Chifre da África. "Temos visto ofertas irrisórias até agora de governos europeus ricos", disse o Secretário de Desenvolvimento Internacional, Andrew Mitchell.