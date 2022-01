Europa Oriental testa novas formas de censura da mídia

André Higgins, The New York Times, O Estado de S.Paulo

Quando a Covid-19 atingiu a Europa Oriental na primavera de 2020, uma jornalista sérvia relatou uma grave escassez de máscaras e outros equipamentos de proteção. Ela foi rapidamente presa, jogada em uma cela sem janelas e acusada de incitar o pânico.

A jornalista Ana Lalic foi rapidamente libertada e até recebeu um pedido público de desculpas do governo no que parecia uma pequena vitória contra a repressão à moda antiga do presidente autoritário da Sérvia, Aleksandar Vucic.

Leia Também Eleitores leais a Trump mantêm viva crença em fraude eleitoral

Mas Lalic foi então difamada por semanas como traidora por grande parte da mídia do país, que está cada vez mais sob o controle de Vucic e seus aliados enquanto a Sérvia adota táticas favorecidas pela Hungria e outros estados que vivem uma corrosão da democracia em toda a antiga franja oriental comunista da Europa.

“Para toda a nação, tornei-me uma inimiga pública”, lembrou ela.

A Sérvia já não prende ou mata jornalistas críticos, como aconteceu sob o governo de Slobodan Milosevic na década de 1990. Agora, procura destruir sua credibilidade e garantir que poucas pessoas vejam suas reportagens.

O silenciamento de vozes críticas ajudou muito Vucic - e também o atleta mais conhecido do país, o tenista Novak Djokovic, cujo visto na Austrália foi retratado como uma afronta intolerável à nação sérvia. Os poucos veículos independentes restantes o apoiam, mas adotam uma abordagem mais equilibrada.

Em toda a região, da Polônia no norte à Sérvia no sul, a Europa Oriental tornou-se um terreno fértil para novas formas de censura que evitam a força bruta, mas empregam ferramentas mais suaves, porém eficazes, para restringir o acesso a vozes críticas e influenciar a opinião pública - e portanto, eleições - em favor dos que estão no poder.

A televisão tornou-se tão tendenciosa em apoio a Vucic, de acordo com Zoran Gavrilovic, diretor executivo do Birodi, um grupo de monitoramento independente, que a Sérvia “se tornou um grande experimento sociológico para ver até que ponto a mídia determina a opinião e as eleições”.

Sérvia e Hungria - países na vanguarda do que o V-Dem Institute, um grupo de pesquisa sueco, descreveu no ano passado como uma “onda global de autocratização” - realizam eleições gerais em abril, votações que testarão se o controle da mídia funciona.

Uma pesquisa recente da Birodi sobre reportagens na televisão sérvia descobriu que durante um período de três meses a partir de setembro, Vucic recebeu mais de 44 horas de cobertura, 87% das quais positivas, em comparação com três horas para o principal partido da oposição, 83% dos quais foi negativa.

Quase toda a cobertura negativa de Vucic apareceu no N1, um canal de notícias independente que transmitiu os relatórios de Covid-19 de Lalic. Mas uma amarga guerra por participação de mercado está acontecendo entre o provedor que hospeda o N1 - Banda Larga Sérvia, ou SBB - e a empresa de telecomunicações controlada pelo Estado, Telekom Srbija.

Recentemente, a Telekom Srbija fez um movimento que muitos viram como um esforço injusto para tornar a SBB menos atraente para os consumidores quando roubou da SBB os direitos de transmissão do futebol inglês, oferecendo pagar 700% a mais por eles.

A oferta da Telekom Srbija, de quase US$ 700 milhões por seis temporadas, é uma quantia astronômica para um país com apenas sete milhões de habitantes - e quase quatro vezes o que uma empresa de mídia na Rússia, um mercado muito maior, concordou em pagar à Premier League a cada temporada pelos direitos de transmissão.

"É muito difícil competir se você tem um concorrente que realmente não se importa com o lucro", disse o presidente-executivo da SBB, Milija Zekovic, em entrevista.

A Telekom Srbija se recusou a disponibilizar seus executivos para comentários, mas em declarações públicas, a empresa descreveu seus investimentos no futebol inglês e em outros lugares como motivados por preocupações comerciais, não políticas.

"O objetivo deles é matar a SBB", disse Dragan Solak, presidente da empresa controladora da SBB, United Group, em entrevista em Londres. “Nos Bálcãs”, acrescentou, “você não quer ser um tubarão sangrento”.

Ansioso para continuar no jogo, Solak anunciou este mês que uma empresa de investimento privado que ele controla comprou o Southampton FC, time de futebol da Premier League inglesa. Os direitos de transmissão da liga ficarão com seu rival controlado pelo Estado, mas parte da enorme quantia que ela concordou em pagar por eles agora passará para Solak.

Os leais ao governo administram os cinco principais canais de televisão aberta da Sérvia, incluindo a emissora pública supostamente neutra, RTS. Os únicos canais de televisão na Sérvia que dão tempo de antena à oposição e evitam a cobertura hagiográfica de Vucic são o canal de notícias a cabo de Solak, N1, afiliado à CNN, e sua TV Nova.

Sem eles, disse Solak, a Sérvia “estará caminhando para a idade das trevas como a Coreia do Norte”.

O espaço para mídia crítica vem diminuindo em toda a região, com o V-Dem Institute, agora classificando Sérvia, Polônia e Hungria entre seus “10 principais países autocratizadores”, citando “agressões ao judiciário e restrições à mídia e sociedade civil." A Freedom House agora classifica a Sérvia como “parcialmente livre”.

Em cada país, as forças de segurança - as principais ferramentas para amordaçar as vozes críticas durante a era comunista - foram substituídas nesse papel por empresas controladas e dependentes do Estado que exercem uma pressão muitas vezes irresistível sobre a mídia.

O partido governista da Polônia, Lei e Justiça, transformou a emissora pública do país, TVP, em um megafone de propaganda, enquanto uma empresa estatal de petróleo assumiu uma série de jornais regionais, embora alguns meios de comunicação nacionais ainda ataquem regularmente o governo.

Em dezembro, Lei e Justiça impulsionou uma legislação que teria espremido o único canal de notícias de televisão independente, o TVN24, de propriedade americana, mas o presidente polonês, preocupado em alienar Washington, vetou o projeto.

A Hungria foi mais longe, reunindo centenas de meios de comunicação em uma holding controlada por aliados do primeiro-ministro Viktor Orban. Apenas uma estação de televisão com alcance nacional critica Orban e é financeiramente independente de seu governo.

Os rivais políticos anteriormente divididos de Orban formaram uma frente unida para lutar nas eleições de abril, mas não tiveram sucesso em abalar seu domínio sobre a mídia.

Na Sérvia, o espaço da mídia para vozes críticas encolheu tanto, disse Zoran Sekulic, fundador e editor da FoNet, uma agência de notícias independente, que “o nível de controle, direto e indireto, é como nos anos 1990” sob o comando de Milosevic, a quem Vucic serviu como ministro da Informação.

Os jornalistas, acrescentou Sekulic, não são mais mortos, mas o sistema de controle perdura, apenas “atualizado e aprimorado” para garantir uma cobertura bajuladora sem força bruta.

Quando o United Group abriu um jornal relativamente favorável à oposição no ano passado, não conseguiu encontrar um local na Sérvia disposto a imprimi-lo. O jornal é impresso na vizinha Croácia e enviado para a Sérvia.

Dragan Djilas, líder do principal partido de oposição da Sérvia e ex-executivo de mídia, reclamou que, embora Vucic pudesse falar por horas sem interrupção nos principais canais de televisão da Sérvia, os políticos da oposição apareciam principalmente apenas como alvos de ataque. “Sou como um ator em um filme mudo”, disse ele.

O N1, o único canal que às vezes o deixa falar, é amplamente assistido em Belgrado, a capital, mas está bloqueado em muitas cidades onde os prefeitos são membros do partido de Vucic. Mesmo em Belgrado, a empresa de TV a cabo que hospeda o canal enfrentou problemas para entrar em novos projetos habitacionais construídos por incorporadoras com laços estreitos com o governo. Uma enorme área residencial em construção para funcionários de segurança perto de Belgrado, por exemplo, recusou-se a instalar o cabo da SBB, disse a empresa.

Os espectadores de canais pró-governo “vivem em um universo paralelo”, disse Zeljko Bodrozic, presidente da Associação de Jornalistas Independentes da Sérvia. Canais como a TV Pink, a estação nacional mais popular, que apresenta reality shows sexualmente explícitos e longas declarações de Vucic, disse ele, “não apenas doutrinam, mas tornam as pessoas estúpidas”.

A União Européia e os Estados Unidos têm repetidamente repreendido Vucic pela falta de pluralismo na mídia, mas, ansiosos para impedir que a Sérvia abrace a Rússia ou fomente a agitação na vizinha Bósnia, não pressionaram muito.

Isso deu a Vucic uma grande liberdade para expandir o controle de mídia que Rasa Nedeljkov, diretor do programa em Belgrado para o Centro de Pesquisa, Transparência e Responsabilidade, descreveu como "o esqueleto de todo o seu sistema". De certa forma, acrescentou ele, o espaço da Sérvia para a mídia crítica agora é menor do que era sob Milosevic, que “realmente não se importava em ter controle total” e deixou vários veículos regionais intocados.

"Vucic agora está aprendendo com esse erro de Milosevic", disse Nedeljkov. Vucic e seus aliados, acrescentou Nedeljkov, “não estão tolerando nada que seja diferente”.

Vozes poderosas independentes foram gradualmente cooptadas. A estação de rádio B92, que criticava regularmente Milosevic durante as Guerras Balcânicas da década de 1990, por exemplo, agora é propriedade de um apoiador de Vucic e repete principalmente a linha do governo.

Jornalistas e outros que incomodam Vucic enfrentam ataques venenosos de jornais tablóides leais às autoridades. Solak, presidente do United Group, por exemplo, foi denunciado como "o maior golpista da Sérvia", um vigarista que corrói o país "como sarna" e um traidor que trabalha para os inimigos estrangeiros da Sérvia.

Solak, que mora fora da Sérvia por questões de segurança, disse que se tornou um alvo tão comum de abuso que, quando não é atacado, “meus amigos me ligam e perguntam: o que aconteceu? Você está bem?"