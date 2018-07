Europa pede 'ação urgente' do Irã na questão nuclear A chefe da política externa da União Europeia (UE), Catherine Ashton, disse nesta quinta-feira em Nova York que as seis potências que tentam negociar com Teerã o programa nuclear iraniano querem que o Irã "tome uma ação urgente" e prove que desenvolve a energia nuclear para fins pacíficos e não tenta construir armas atômicas.