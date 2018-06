Europa precisa fazer mais pela economia, diz Lew

"Eu espero que eles resolvam esses problemas para aumentar a demanda no curto prazo e fazer as reformas estruturais necessárias para melhorar as perspectivas de médio e longo prazos", declarou Lew em uma coletiva de imprensa ao final dos encontros do G-20. Ele avaliou que, desde a última reunião do bloco das 20 maiores economias do mundo em Sydney em fevereiro, o crescimento na Europa e no Japão desapontou e as projeções foram revisadas para baixo.

"A Zona do Euro continua a encontrar ventos contrários persistentes, o desemprego está em recorde de alta e a inflação está em níveis perigosamente baixos", disse.

Lew ainda comentou dois dos compromissos assumidos pelo G-20. Ele disse estar satisfeito com o fato de que as grandes economias tomaram um passo para eliminar riscos associados ao sistema financeiro. "Estes passos importantes vão ajudar na resolução ordenada de bancos relevantes para o sistema vão e proteger os contribuintes que carregam o fardo do fracasso de qualquer banco global", afirmou.

O Comitê de Estabilidade Financeira do G-20 se comprometeu a entregar uma proposta sobre os bancos "grandes demais para falirem" na cúpula de Brisbane em novembro, definindo termos e condições sobre capacidade de absorção de perdas adicionais que protegeriam contribuintes caso bancos quebrem.

Sobre o tema da evasão fiscal, Lew declarou que é importante que a brecha da chamada "inversão fiscal" seja "fechada imediatamente". O G-20 comunicou que os países vão começar a trocar informações sobre impostos automaticamente entre si e com outras nações fora do bloco até 2017 ou 2018 como uma forma de evitar evasão fiscal. Fonte: Market News International.