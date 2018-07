Europa sanciona 29 figuras do regime iraniano

As sanções passarão a vigorar na terça-feira quando forem publicadas no diário oficial da UE. Os ministros das Relações Exteriores da UE assinaram hoje as sanções em Luxemburgo.

Em março, a UE sancionou 32 pessoas no Irã. Com as novas sanções, Heydar Moslehi, ministro da Inteligência, é responsabilizado pelas torturas na prisão de Evin em Teerã. Moslehi também é acusado de ordenar detenções arbitrárias e de perseguir figuras da oposição iraniana.

O ministro da Cultura do Irã, Mohammad Hosseini, é responsabilizado por pressionar a imposição da censura e também pelas detenções de jornalistas e artistas, disseram as mesmas fontes. O ministro da Justiça, Seyyed Morteza Bakhtiair, é acusado de perseguir iranianos famosos que vivem no exterior. O ex-ministro do Interior, Sadeq Mahsouli, e o chefe da divisão policial que investiga crimes na internet também estão na lista porque investigaram e teriam perseguido opositores iranianos que usavam a internet.

Já na Bielo-Rússia, onde o presidente autoritário Alexander Lukashenko deteve centenas de manifestantes, foram sancionadas 16 pessoas, das 4 quais se envolveram em um caso judicial contra um dos principais ativistas dos direitos humanos no país do Leste Europeu, Ales Beliatsky. As acusações contra Beliatsky provocaram ultraje na Europa.

"Esta decisão de hoje envia uma mensagem clara a cada uma das pessoas que está na lista e também para outros no regime iraniano. Elas serão responsabilizadas por suas ações e não deveriam se envolver nos assustadores abusos aos direitos humanos que continuamos a testemunhar no Irã", disse o secretário do Exterior da Grã-Bretanha, William Hague.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.