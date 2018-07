Europa sobreviverá à ascensão dos demais?

Quem conquistou mais medalhas na Olimpíada? A Europa. Quem possui a maior economia do mundo? A Europa. E onde as pessoas mais gostam de passar as férias? Europa. Com base em muitos parâmetros de poder, a União Europeia faz parte dos três grandes do globo, juntamente com EUA e China. No entanto, se disser isso para as autoridades em Pequim, Washington ou qualquer outra capital mundial, elas soltarão uma gargalhada. À medida que os líderes cambaleiam em mais uma rodada de reuniões de crise, essa potencial superpotência é vista como o enfermo do mundo desenvolvido. Por quê?

O projeto imperfeito da zona do euro tornou a recessão da Europa mais profunda do que a dos EUA e um colapso da união arrastaria o restante da economia mundial. Mas por que os europeus não demonstram a vontade política necessária para salvar a zona do euro, se empenhando no sentido de uma união fiscal e política mais estreita?

O que ocorreu com as forças que impulsionaram o projeto da unificação europeia nos últimos 60 anos? E, se essas forças esvaneceram, onde os europeus encontrarão nova inspiração? Como afirmei recentemente na revista Foreign Affairs, os cinco grandes motores da unificação europeia, desde os anos 50, desapareceram ou perderam muito de sua energia.

Em primeiro lugar, foi a lembrança pessoal da guerra e o mantra do "nunca mais" que motivaram três gerações de europeus depois de 1945. A última geração que viveu a 2.ª Guerra está morrendo e a memória coletiva é fraca.

Em segundo lugar, a ameaça soviética foi um poderoso incentivo para os europeus ocidentais se unirem no período da Guerra Fria. E, durante todo esse tempo, os EUA apoiaram ativamente a integração europeia, do Plano Marshall à diplomacia em torno da reunificação alemã. O que não ocorre mais. Por mais que tente, Vladimir Putin não é nenhum Joseph Stalin. E hoje os EUA têm outras prioridades.

Em terceiro lugar, até a década de 90, o motor da integração europeia foi a República Federal da Alemanha, com a França no comando. Os alemães tinham um enorme desejo de se reintegrar à família europeia de nações e havia um grande interesse nacional nisso. Apenas conquistando a confiança dos vizinhos e dos parceiros internacionais eles conquistaram a reunificação alemã. Agora que o objetivo nacional foi alcançado e o idealismo europeu esvaneceu com o desaparecimento das gerações da época da guerra, a Alemanha não abre seu talão de cheques quando a Europa solicita.

Em quarto lugar, as antigas nações cativas da Europa Oriental não estão mais todas apaixonadas pela União Europeia, apesar de seus cidadãos terem lembranças mais recentes da ditadura, sofrimento e da guerra. Embora a Polônia seja uma das mais vigorosas defensoras do bloco, Hungria e República Checa estão entre os membros mais céticos e controvertidos.

Finalmente, o conceito generalizado de que a Europa mantém um alto padrão de vida e previdência social para todos os europeus foi muito prejudicado pelo acúmulo de dívida, populações de idosos, competição global e crise da zona do euro. Os jovens gregos e espanhóis dificilmente desfrutam dos benefícios nos dias atuais.

Entretanto, mesmo nos países mais céticos há um entendimento de que é melhor pertencer a um mercado único de 500 milhões de consumidores em vez de depender de um doméstico de 50 milhões ou menos de 10 milhões - o tamanho de metade dos atuais membros da União Europeia. E esse é o início da nova defesa da unificação europeia. Embora os europeus necessitem redobrar os esforços para garantir que o continente não esqueça seu passado, a necessidade de escala é chave para nosso futuro compartilhado.

O mundo do século 21 será um mundo de gigantes: mais velhos, cansados, como EUA e Rússia, e novos, mas famintos, como China, Índia, Brasil e África do Sul. Não precisamos aceitar as previsões apocalípticas do declínio europeu para reconhecer que a Europa, provavelmente, não continuará sendo a maior economia do mundo por muito tempo. Nesse novo mundo, a Alemanha será uma potência entre pequena e média.

Se os europeus pretendem preservar a formidável combinação de prosperidade, paz, relativa segurança social e qualidade de vida que conquistaram nos últimos 60 anos, eles precisam da escala que somente a União Europeia pode fornecer. Num mundo de gigantes, melhor que você também seja um gigante. Uma negociação comercial entre China e UE é uma conversa entre iguais. Entre China e França, é uma relação desigual.

Há uma década os políticos chineses levavam a UE a sério como uma força política emergente, um novo polo potencial num mundo multipolar. Hoje, eles ameaçam com algo próximo do desdém. Olham apenas para algumas áreas específicas de Bruxelas, como política de comércio e competição, setores em que a União Europeia realmente é uma força. Do contrário, preferem negociar com nações individuais, como deixou clara a recepção em Pequim esta semana à chanceler alemã, Angela Merkel.

A solução está nas mãos da própria Europa. Se for mais além da resolução da crise da zona do euro e avançar para uma união fiscal e política mais estreita, depois partir para uma política externa genuinamente comum, não só a China a levará mais a sério, como também EUA e Rússia.

E os europeus não devem perder totalmente a esperança - por mais débil que ela seja - de que sua versão pioneira de integração pacífica entre Estados que um dia estiveram em guerra pode apontar o caminho para uma melhor "governança global", em resposta a ameaças, como a mudança climática e as tensões que inevitavelmente surgirão entre potências em ascensão e em declínio.

Isso porque, sem uma cooperação mais intensa em escala global, o mundo do século 21 se assemelhará à Europa do século 19, de grandes potências rivais, mas numa dimensão maior. No melhor dos casos, a Europa poderá se tornar não apenas mais um gigante, mas também dar o exemplo de um novo tipo de gigante multinacional cooperativo.

Quando Otto von Bismarck, predecessor de Angela Merkel, no século 19, viu um mapa da África que lhe foi mostrado por um ávido colonialista alemão, ele, ignorando o valor estratégico das colônias distantes, respondeu que o único mapa que importava para ele era o da Europa. "A França está à esquerda, a Rússia à direita, estamos no meio - esse é o meu mapa da África." Os europeus, hoje, precisam adaptar essa frase de Bismarck, declarando que "China, Índia e Rússia estão à direita, EUA e Brasil à esquerda - esse é o nosso mapa da Europa". / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

*É PROFESSOR DE ESTUDOS EUROPEUS NA UNIVERSIDADE DE OXFORD