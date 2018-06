Europeus discutem resolução da ONU para Gaza

Um embaixador afirmou que autoridades israelenses e palestinas sugeriram privadamente que as ações do Conselho de Segurança ajudarão a persuadir seus constituintes a aceitarem medidas para dar fim ao conflito.

Os representantes da ONU informaram que a resolução incluiria a abertura das fronteiras de Gaza e o retorno da Autoridade Palestina ao controle do território. O texto também prevê assistência de segurança aos israelenses, incluindo novas maneiras de evitar que o Hamas adquira novas armas e construa mais túneis. A missão de monitoramento internacional, provavelmente, seria coordenada pelas Nações Unidas e pela União Europeia.

As autoridades falaram em condição de anonimato porque as negociações são privadas e sensíveis. Fonte: Associated Press.