Europeus pedem respeito ao território ucraniano Horas após jornalistas britânicos confirmarem ter visto blindados do Exército da Rússia ingressarem no território ucraniano, a União Europeia (UE) exortou o Kremlin a respeitar a integridade territorial na região de Donetsk e Luhansk, no leste. Reunidos em Bruxelas, chanceleres do bloco declararam que considerarão qualquer ação militar unilateral da Rússia na Ucrânia uma "flagrante violação da lei internacional" e advertiram que o bloco pode adotar novas sanções contra Moscou.