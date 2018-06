Europeus protestam contra medidas de austeridade Manifestantes contrários a medidas de austeridade adotadas na Europa tomaram neste sábado as ruas de várias cidades no continente, incluindo Madri e Lisboa, para mostrar sua frustração com os cortes de gastos de governos que estariam agravando a crise financeira ao prejudicar o crescimento e impulsionar o desemprego.