Eurostar suspende tráfego entre Reino Unido e França após detecção de fumaça

A companhia ferroviária Eurostar suspendeu seus serviços entre o Reino Unido e a França neste sábado, após fumaça ter sido detectada no túnel sob o Canal da Mancha.

Segundo a polícia do condado inglês de Kent, um incêndio em um caminhão acionou o sistema de alarme pouco antes do meio-dia, pelo horário local. O incêndio ocorreu na extremidade francesa do túnel e não há relatos de feridos.

Em comunicado, a Eurostar informou que a fumaça foi detectada no túnel norte. "Se você planejava viajar hoje, recomendamos que adie sua viagem e não venha à estação", alertou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.