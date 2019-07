Eva Mozes Kor, vítima dos experimentos de Mengele em Auschwitz, morre aos 85 anos

VARSÓVIA - Eva Mozes Kor, sobrevivente do campo de extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau e vítima dos experimentos desumanos do médico Josef Mengele, morreu na quinta-feira, 5, na Polônia, aos 85 anos.

LEIA TAMBÉM > Museu de Auschwitz pede que visitantes evitem caminhadas sobre trilhos

Nascida na Romênia, Eva Kor fundou o CANDLES Holocaust Museum and Education Center, nos Estados Unidos, dedicado à recordação e reconciliação.

"Estamos profundamente entristecidos de anunciar a morte de Eva Kor, sobrevivente do Holocausto, advogada do perdão e fundadora do CANDLES Holocaust Museum and Education Centre", afirmou a instituição no Twitter.

Eva Kor faleceu durante a viagem anual organizada pelo museu, que incluía uma visita ao campo de Auschwitz-Birkenau.

"Há apenas cinco dias, gravamos o depoimento de Eva Kor, sobrevivente de Auschwitz, para a conta @AuschwitzMuseum Archive. Hoje soubemos que ela faleceu", afirmou o museu de Auschwitz.

"Think of doing something good." A fragment of the testimony of @EvaMozesKor, an Auschwitz survivor, founder of @candlesmuseum recorded on 28 June 2019 at @AuschwitzMuseum. Eva passed away on 4 July 2019. pic.twitter.com/YARctrzFtS — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 5 de julho de 2019

"Parte meu coração anunciar que Eva Kor faleceu e será enterrada nos Estados Unidos", declarou o grão-rabino da Polônia, Michael Schudrich.

Em 2015, ela compareceu ao julgamento de Oskar Groning, ex-contador do campo de extermínio, acusado de "cumplicidade" no envio de 300 mil judeus às câmaras de gás entre maio e julho de 1944.

Durante o processo, Eva Kor descreveu o tempo que passou no local, onde viu desaparecer na rampa, "em 40 minutos", seus pais e as irmãs de 12 e 14 anos.

Também recordou os experimentos aterrorizantes do tristemente célebre doutor Josef Mengele, especialmente com gêmeos, que o fascinavam.

Com apenas 10 anos, ela sobreviveu com a irmã gêmea Miriam entre ratos e piolhos, submetida às injeções do "anjo da morte" com uma substância para deter o crescimento de seus rins. "Se eu tivesse falecido, Miriam seria morta com uma injeção no coração. Mengele teria feito uma autópsia comparativa", explicou.

Em 27 de janeiro de 1945, as irmãs testemunharam a libertação do campo por soldados russos. Eva morou primeiro em Israel e depois se mudou para a cidade de Terre Haute, no Estado americano de Indiana, onde fundou em 1995 o museu CANDLES sobre o Holocausto.

Em Auschwitz-Birkenau, o maior campo de concentração, trabalho forçado e extermínio construído pela Alemanha nazista na Polônia ocupada, morreram 1,1 milhão de pessoas entre 1940 e 1945, em sua grande maioria judeus. / AFP