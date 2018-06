Eventos na África do Sul devem celebrar vida de Mandela

Autoridades da África do Sul anunciaram uma semana de grandes eventos em memória a vida de Nelson Mandela, ícone da luta contra a apartheid no país. Mandela faleceu na quinta-feira aos 95 anos.

O primeiro evento ocorrerá na terça-feira em um estádio de futebol em Johanesburgo. Segundo Collins Chabane, membro do gabinete do atual presidente sul-africano, Jacob Zuma, "vários chefes de Estado e de governos devem participar do evento", ao lado de membros do público que conseguirem garantir espaço no estádio de 90 mil lugares.

Chabane não disse quais líderes estrangeiros pretendem participar do memorial. Segundo a autoridade, os chefes de Estado também foram convidados para assistir ao funeral e ao enterro de Mandela, previsto para 15 de dezembro, em sua aldeia natal de Qunu, na província de Eastern Cape.

Entre o memorial de terça-feira no estádio de futebol e o enterro no domingo, em Qunu, as pessoas serão convidadas a se despedir de Mandela em Pretória, onde o corpo estará exposto. "Isso vai dar às pessoas comuns e ao público uma oportunidade para celebrar a vida de Madiba", disse Chabane, referindo-se a Mandela por seu nome de clã. (Fonte: Dow Jones Newswires)