A decisão do presidente ocorre depois de ele ter sofrido no domingo a primeira derrota desde 2005, em uma eleição de juízes na qual os votos nulos ou em branco - incentivados pela oposição - superaram com 60% os válidos, que não chegaram a 40%. Os manifestantes receberam com frieza o anúncio de Evo, que disse planejar enviar uma medida ao Congresso com as demandas do grupo indígena. / AP