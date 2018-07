Evo acusa polícia de reprimir indígenas para prejudicá-lo

LA PAZ - O presidente da Bolívia, Evo Morales, culpou nesta terça-feira, 4, a polícia do país por ter reprimido uma manifestação indígena em setembro com o intuito de prejudicá-lo. Durante a semana, o líder boliviano acusou organizações e figuras de dentro e de fora da nação por responsabilizá-lo pelo episódio.

"Creio que alguns oficiais da polícia não nos querem. Eles maltratam os indígenas e colocam a culpa em nós", disse Evo. No dia 25 de setembro, uma batalhão policial dissolveu violentamente uma passeata de indígenas contrários à construção de uma estrada que passaria dentro de uma reserva natural na Amazônia boliviana.

Em seu discurso, Evo reiterou que jamais ordenou a intervenção, que provocou uma onda de reações contra o governo, incluindo a renúncia de dois ministros, um vice-ministro e outras figuras do governo, além de inúmeros protestos populares. Mais tarde, o presidente disse que há "uma mão negra" por trás da ação e ainda acusou a polícia de manipular as imagens da repressão para prejudicar o governo.

Evo suspendeu a construção da rodovia até que o incidente seja apurado e os responsáveis sejam julgados, mas ele defende as obras, que cortam o Território Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), com o argumento de que essa é uma oportunidade única para que as etnias que habitam o centro do país saiam de uma situação de extrema pobreza.

Os indígenas se opõem formalmente à rodovia e organizaram uma marcha que iria até a capital, La Paz, para pressionar o presidente a aprovar uma lei que vete a construção na reserva. A área, de 1,2 milhão de hectares, seria dividida entre produtores de coca e madeireiros.