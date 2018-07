Evo e Ahmadinejad assinam acordo para combater tráfico Os presidentes do Irã e da Bolívia assinaram nesta terça-feira um acordo preliminar para a república islâmica treinar agentes antidrogas da polícia boliviana e provê-los com equipamentos de comunicações. O memorando de entendimentos foi o primeiro pacto na segurança entre Irã e Bolívia. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad e o boliviano Evo Morales assinaram o acordo hoje, durante breve visita do mandatário do Irã a La Paz.