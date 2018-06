Evo expropria ações de empresa espanhola O presidente boliviano, Evo Morales, decretou ontem a expropriação das ações da empresa espanhola Iberdrola em duas distribuidoras de energia elétrica nas regiões de La Paz e Oruro. "Fomos obrigados a tomar essa medida para que as tarifas do serviço elétrico sejam equitativas em La Paz e Oruro e a qualidade do serviço seja uniforme nas áreas rural e urbana", disse.