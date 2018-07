Evo Morales acusa EUA de invadir e-mails de bolivianos

Morales disse que se informou sobre as suspeitas de espionagem dos EUA na Cúpula do Mercosul, que ocorreu em Montevidéu, no Uruguai, nesta semana. "Os agentes da inteligência norte-americana acessaram e-mails de autoridades bolivianas", afirmou em discurso. "Foi recomendado a mim a não usar e-mail, e eu segui a orientação", acrescentou.

Assim como a Venezuela e a Nicarágua, a Bolívia ofereceu asilo político ao ex-agente da CIA Edward Snowden, fez revelou detalhes sobre o programa de espionagem norte-americano. Fonte: Dow Jones Newswires.