Evo Morales denuncia que casa de sua irmã foi incendiada por opositores

LA PAZ - O presidente da Bolívia, Evo Morales, denunciou que a casa de sua irmã na cidade de Oruro foi incendiada neste sábado, 9, assim como as residências dos governadores de Oruro e de Chuquisaca. Conflitos seguem em vários cidades bolivianas na madrugada deste domingo.

"Denunciamos e condenamos perante a comunidade internacional e boliviana que o plano de golpe fascista executa atos violentos com grupos irregulares, que atearam fogo à casa de governadores de Chuquisaca e Oruro e de minha irmã naquela cidade", Morales disse em sua conta no Twitter.

Denunciamos y condenamos ante la comunidad internacional y pueblo boliviano que el plan de golpe fascista ejecuta actos violentos con grupos irregulares que incendiaron la casa de gobernadores de Chuquisaca y Oruro y de mi hermana en esa ciudad. Preservemos la paz y la democracia — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 10, 2019

Um dos principais agitadores dos protestos pela renúncia de Morales, Luis Fernando Camacho, disse no Twitter que tem informações de que pode sofrer um atentado. Segundo Camacho, seis veículos com pessoas armadas estavam em direção a La Paz na madrugada de domingo. Ele pediu ajuda da população para revistar carros que viessem de Cochabamba.

Tengo información de la policía (inteligencia) que quieren atentar contra mi persona. Salieron 6 vehículos del Chapare con gente entrenada y con armas, me recomiendan que lo haga público para que la población me ayude en revisar los vehículos que van de Cochabamba a La Paz! — Luis Fernando Camacho (@LuisFerCamachoV) November 10, 2019

Casas incendiadas

Segundo mensagens e vídeos publicados em redes sociais por habitantes de Oruro, no oeste da Bolívia, um grupo de pessoas saqueou e incendiou a casa do governador, Victor Hugo Vasquez.

A região de Oruro sofreu neste sábado uma onda de confrontos entre apoiadores e críticos de Morales. Foram registrados mais de 30 feridos e há relatos de agressões sexuais.

O governador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, denunciou no Twitter o ataque contra sua residência: "Quero denunciar à comunidade internacional que minha propriedade sofreu um ataque ", disse o governador, que também pediu: "Queremos paz!"

Chuquisaca, no centro sul do país, é a região em que se encontra Sucre, a capital constitucional da Bolívia. Na quarta-feira, 6, uma multidão queimou a prefeitura de Vinto, e a prefeita da localidade, Patricia Arce, foi arrastada pela rua, onde cortaram-lhe o cabelo e a pintaram com tinta rosa.

Guardas do palácio presidencial abandonam postos

Policiais da guarda externa do palácio presidencial, em La Paz, deixaram seus postos e se amotinaram em um quartel próximo à praça Murillo neste sábado, 9. O local passou a ser protegido apenas por oficiais e suboficiais.

O presidente Evo Morales não estava presente quando os homens se retiraram e os funcionários que trabalhavam ali saíram do prédio.

Redes de televisão transmitiram os momentos em que inúmeros policiais chegaram à sede da Unidade Tática de Operações (Utop), em apoio aos motins da sexta-feira, 8, nas cidades de Cochabamba, Chuquisaca e Santa Cruz. / EFE e AFP