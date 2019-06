Evo Morales diz que FMI e EUA estão por trás de privatizações no Brasil

LA PAZ, BOLÍVIA - O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou nesta terça-feira, 04, que o https://tudo-sobre.estadao.com.br/fmi-fundo-monetario-internacional (FMI) e os Estados Unidos estão por trás de privatizações que geram conflitos em países como o Brasil.

Após uma reunião em La Paz com a direção da Coordenadoria Nacional para a Mudança (Conalcam), um grupo de organizações vinculadas ao governo da Bolívia, Morales falou sobre "o que está acontecendo na região onde o neoliberalismo está de volta". Ele citou as mobilizações "para evitar privatizações na educação do Brasil", o desemprego na Argentina e os recentes protestos em Honduras, que afirmou estar "totalmente paralisada".

Segundo o presidente boliviano, o FMI e o "império americano só exportam conflitos", com as políticas de privatizações que possuem.

No "império", como Morales costuma se referir ao governo dos Estados Unidos, "é pobre contra rico, rico contra pobre". Em seus relatórios sobre o país e o restante do continente, o governo da Bolívia costuma questionar o FMI. / EFE