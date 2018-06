Evo Morales não deve participar de debate eleitoral

Os quatro candidatos da oposição confirmaram presença. Morales não respondeu ao convite, informou Raúl Peñaranda, vice-presidente da Associação de Jornalistas de La Paz, organizadora do encontro.

Morales descartou há tempos debater com seus opositores. "Que vão debater con sua avó", disse ao começar a campanha. "Não vou debater com privatizadores", ressaltou o atual presidente.

O debate não será transmitido pela emissora estatal de televisão, o que rompe "uma tradição democrática" de mais de duas décadas, disse Peñaranda.

Segundo pesquisas, Morales tem 52% a 59% do apoio. Samuel Doria Medina vem em seguida com 15% a 19% das intenções de voto. Fonte: Associated Press.