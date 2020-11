Evo Morales retorna à Bolívia, onde aguarda uma recepção massiva

BOLÍVIA - O ex-presidente Evo Morales cruzará a fronteira com a Argentina nesta segunda-feira, 9, por via terrestre para iniciar um "retorno triunfante" à Bolívia, com uma caravana de 800 carros que percorrerá mais de mil quilômetros até a área de cultivo de coca de Cochabamba, onde construiu sua carreira política.

A viagem de três dias, que começa na cidade fronteiriça de Villazón, é carregada de simbolismo: o ex-presidente de esquerda de 61 anos (2006-2019) retorna ao seu país um dia após a posse de seu afilhado político Luis Arce e horas antes de completar um ano da sua renúncia à presidência da Bolívia.

"Este é um retorno triunfante, Evo Morales é um líder indiscutível em nível mundial", disse à AFP Huelvi Mamani, um dos encarregados da segurança do megaevento de boas-vindas em Villazón. “Estamos esperando milhares de pessoas (...) em Villazón somos quase 50 mil habitantes e todos vamos”, disse.

Morales viajou neste domingo para a cidade de La Quiaca, na província argentina de Jujuy, na fronteira com a Bolívia. Na segunda-feira, o presidente argentino Alberto Fernández o acompanhará na travessia da fronteira. Já em terras bolivianas, terá início a caravana de 1,1 mil quilômetros, para a qual foram inscritos 800 veículos, segundo os organizadores.

No primeiro dia, ele passará por vários municípios do sul, no departamento de Potosí. Na terça-feira o tour vai passar pela Orinoca (departamento de Oruro) e vai culminar na quarta-feira em Chimoré, no Trópico de Cochabamba.

A ideia de Morales é chegar a Chimoré no mesmo dia em que deixou o país há um ano. Ele renunciou à presidência em 10 de novembro de 2019 após perder o apoio das Forças Armadas. No dia seguinte, ele viajou para o México e semanas depois, em dezembro, refugiou-se na Argentina.

A escolha das cidades não é trivial: "El Evo", como dizem seus seguidores, nasceu em Isallavi, uma comunidade camponesa, mas logo se mudou para perto, para Orinoca. Foi no Trópico de Cochabamba que despontou como líder dos cocaleiros na década de 1980.

Nessas áreas rurais, com ruas de terra que levantam constantemente poeira, há muitos grafites com a legenda "Evo retorna" nas fachadas das casas de tijolos. “Evo é o pai da Bolívia, ele se preocupa conosco, os pobres, os indígenas”, disse Juan Gutiérrez, vendedor de alimentos no mercado Villazón.

A Bolívia é um dos países da América Latina com a maior população indígena (41% dos 11,5 milhões de bolivianos). Destes, 34,6% vivem na pobreza e 12,9% na pobreza extrema. Em um contexto agravado pela pandemia do coronavírus, muitos querem que se repita o "milagre econômico" da gestão de Morales, quando Arce era ministro da Economia: alto crescimento e redução da pobreza (de 60% para 37,2%).

Vários moradores de Uyuni garantem que acompanharão o retorno do líder indígena a quem agradecem por ter construído um aeroporto e estradas para chegar a esta cidade localizada a 3.670 metros acima do nível do mar e a poucos minutos do Salar, uma imensa planície de sal de grande atração turística.

Mas Jenny Mamani, uma guia turística de 28 anos, acredita que "os tempos de Evo acabaram".

“Ele foi um bom presidente, ele reviveu nossa cultura, mas por querer permanecer no poder, ele quebrou a Constituição; então ele não é mais bom”, disse ele. Morales tentou em 2019 obter o seu quarto mandato consecutivo, após conseguir que o Tribunal Constitucional o habilitasse a concorrer, apesar de ter perdido em 2016 um referendo sobre a possibilidade de uma nova reeleição.

Muitos na Bolívia acreditam que o retorno de Evo Morales pode ofuscar o novo governo de Luis Arce e gerar dúvida sobre quem realmente governará. O ex-presidente tem repetido que não se dedicará à política nestes tempos. Morales tinha uma ordem de prisão preventiva na Bolívia por acusações de "terrorismo", mas recentemente foi anulada pela justiça

Durante os 11 meses que morou na Argentina, Morales escreveu um livro intitulado “Voltaremos e seremos milhões”, no qual dá sua versão da história recente da Bolívia. Uma fonte próxima a ele em Buenos Aires disse à AFP que o ex-presidente trabalhou duro para trazer de volta ao poder o seu partido, Movimento ao Socialismo, e para poder regressar à Bolívia.

“Ele acordava às 5 da manhã, lia todos os jornais e depois fazia duzentas ligações com lideranças de organizações sociais de todas as regiões do país”, disse./AFP