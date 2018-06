Evo recebe apoio do MAS para reeleição O partido governista na Bolívia, Movimento ao Socialismo (MAS), aprovou ontem que o presidente Evo Morales seja candidato a uma segunda reeleição em 2012. Mas ainda se espera uma decisão do presidente. Esta é a primeira vez que o partido governista lança a candidatura do mandatário indígena. Evo disse várias vezes que ainda não decidiu se tentará nova reeleição.