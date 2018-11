Ex-advogado de Trump se declara culpado por mentir ao Congresso sobre Rússia

NOVA YORK - O ex-advogado do presidente Donald Trump, Michael Cohen, se declarou culpado nesta quinta-feira, 29, por ter mentido ao Congresso dos EUA sobre um trabalho que realizou para Trump na Rússia. Esse é o mais recente revés para o presidente nas investigações que sofre com relação ao possível envolvimento de sua campanha política com Moscou nas eleições de 2016 nos EUA.

Cohen afirmou ter entregue um falso testemunho por escrito ao Conngresso em 2017 sobre as organizações Trump e o projeto imobiliário de construir uma Trump Tower em Moscou. O ex-advogado do presidente americano apareceu de surpresa em uma corte de Nova York neata manhã e ainda está prestando declarações.

Segundo a Associated Press, durante a campanha eleitoral que levou Trump à presidência, Cohen foi a pessoa designada pelo então candidato republicano para negociar o empreendimento na capital russa. Segundo Cohen, o projeto estava na fase inicial no meio de 2015.

Cohen afirmou ainda que o projeto foi paralisado em janeiro de 2016 e então enviou um e-mail a assessores próximos do presidente russo, Vladimir Putin, pedindo ajuda. Anteriormente, o ex-advogado de Trump havia dito nunca ter recebido uma resposta e o projeto foi interrompido.

Outro crime.

Em agosto deste ano, Cohen se declarou culpado por violar as leis de financiamento durante a eleição presidencial de 2016. Ele admitiu ter feito pagamentos ilegais à atriz pornô Stephanie Clifford e à ex-modelo da Playboy Karen McDougal para que elas não revelassem seus casos extraconjugais com o então candidato.

Na ocasião, o ex-advogado do presidente Trump afirmou ainda estar disposto a colaborar com a investigação sobre o conluio entre a campanha do republicano com a Rússia para vencer as eleições de 2016, e têm informações sobre a ligação. Com dois assessores sofrendo derrotas judiciais, Trump está cada vez mais pressionado por um possível impeachment, apesar de o tema ainda ser rejeitado por republicanos e até democratas. / AP, REUTERS e W.POST