Ex-aliado de Bo Xilai é condenado a 15 anos de prisão

CHENGDU - O ex-chefe de polícia que iniciou o maior escândalo político da China da última década foi condenado nesta segunda-feira, 24, a 15 anos de prisão. O tribunal da cidade de Chengdu sentenciou Wang Lijun por deserção, abuso de poder, corrupção e outros crimes que ele confessou durante o julgamento ocorrido na semana passada. Seu advogado disse que ele não ira apelar da decisão.

A sentença é mais branda do que os 20 anos sugeridos pela promotoria. O júri notou a cooperação de Wang em expor os crimes de outros, especialmente o elemento central do escândalo: o assassinato de um empresário britânico cometido pela esposa do então chefe de Wang, o importante político Bo Xilai.

Em consequência das revelações de Wang, Bo foi removido da liderança do Partido Comunista chinês e sua mulher condenada à prisão perpétua. Com o fim do julgamento do ex-policial, o caso está próximo de ser encerrado e o alto escalão do Partido Comunista deverá anunciar as datas do congresso onde será feita a transição de poder no país, que ocorre há cada dez anos. Também espera-se que a liderança decida se irá meramente expulsar Bo do Partido ou se o processará criminalmente.

