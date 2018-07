Ex-aliados de Milosevic voltam ao poder na Sérvia O novo primeiro-ministro da Sérvia, Ivica Dacic, que foi o porta-voz do ultra nacionalista Slobodan Milosevic na década de 1990, deverá ser empossado no cargo nesta quinta-feira em Belgrado. Dacic, apelidado de "pequeno Sloba" prometeu não reviver as políticas da era de Milosevic e da desintegração da Iugoslávia. Dacic disse que pressionará para a integração da Sérvia à União Europeia (UE). O governo do qual Dacic faz parte, chefiado pelo presidente Tomislav Nikolic, toma posse hoje. A posse deve encerrar três meses de impasse político que começaram após as eleições de 6 de maio.