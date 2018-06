Ex-apresentador de TV confirma que Trump fez comentários sexistas em 2005

WASHINGTON - O ex-apresentador do canal de televisão NBC Billy Bush rompeu o silêncio nesta segunda-feira, 4, para confirmar que, em 2005, ouviu, ao lado de outras sete pessoas, o atual presidente Donald Trump falando sobre o fato de que podia "agarrar" as mulheres só por ser famoso. Em um artigo publicado pelo jornal The New York Times, Billy Bush acusa o presidente americano de tentar "reescrever a história" e dedicar-se a uma "história revisionista".

De acordo com alguns meios de comunicação, Trump e alguns de seus partidários tentam questionar a autenticidade do vídeo de 2005. Trump admitiu no Facebook, no entanto, ter pronunciado as palavras.

Billy Bush, sobrinho do ex-presidente George H.W. Bush, apresentava em 2005 o "Access Hollywood", um programa dedicado às celebridades. Sua conversa com Trump foi captada quando os dois seguiam para o local de gravação do programa. A divulgação do vídeo e do áudio no início de outubro de 2016, um mês antes da eleição presidencial, estremeceu a campanha de Trump. Pouco depois do escândalo, Billy Bush foi demitido do programa "Today", da NBC.

A respeito das palavras de Trump, Billy Bush afirma em seu texto que o atual presidente se gabou de poder seduzir as mulheres que desejava e declarou que poderia pegar em suas partes íntimas quando quisesse. "E todos nós rimos sem duvidar por um segundo de que se tratava de uma conversa do maior provocador dos Estados Unidos".

Para justificar sua falta de reação, Bush destaca que as outras sete pessoas presentes no ônibus em que foi captada a conversa também consideraram que era apenas uma "atuação vulgar". Trump era uma estrela da NBC na época com o programa "The Apprentice".

Trump rebateu as denúncias de assédio sexual de várias mulheres e em outubro de 2016 pediu desculpas por suas palavras de 2005: "Eu disse, me equivoquei e peço desculpas", declarou o então candidato republicano em uma mensagem de vídeo publicada no Facebook. / AFP