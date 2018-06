Ex-assessor de Cameron é indiciado por perjúrio A polícia escocesa prendeu e indiciou ontem Andy Coulson, ex-chefe de comunicação do premiê britânico, David Cameron, por perjúrio em um julgamento realizado em Glasgow em 2010, no qual disse não estar ciente das atividades ilegais do jornal News of the World, do qual foi diretor até 2007. Coulson foi posto em liberdade condicional horas depois. O jornal de Rupert Murdoch foi fechado em meio a um escândalo de grampos.