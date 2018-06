Ex-assessor de Cameron é preso no caso dos grampos

Coulson, de 44 anos, foi preso pela polícia da Escócia na residência dele em Londres sob a acusação relacionada ao depoimento que ele prestou em um caso de grande repercussão na Alta Corte de Glasgow, em 2010, quando o político Tommy Sheridan foi condenado por falso testemunho.

Sheridan havia vencido um processo contra o agora extinto tabloide News of the World, alegando que ele fora envolvido em um escândalo de sexo e drogas. Porém, mais tarde ele foi preso por três anos após um júri em 2010 determinar que Sheridan cometeu perjúrio quando processou o jornal.

Coulson era o editor do tabloide quando as histórias sobre Sheridan foram publicadas e trabalhou como diretor de comunicação de Cameron quando prestou depoimento no julgamento. Ele saiu do News of the World em 2007, após um repórter e um investigador privado serem presos em relação a crimes de grampos telefônicos.

No entanto, no mesmo ano, Coulson foi nomeado como diretor de comunicação de Cameron, que na época era o líder da oposição no Reino Unido. Ele deixou o cargo em janeiro do ano passado em meio a novas revelações sobre a extensão dos grampos telefônicos no tabloide. As informações são da Associated Press.