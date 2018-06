Ex-assessor de Trump negociou com turcos para entregar opositor de Erdogan

WASHINGTON - O ex-assessor de segurança nacional da Casa Branca Michael Flynn negociou com autoridades turcas entregar a Ancara o opositor Fethullah Gulen. O clérigo vive nos Estados Unidos e é apontado pelo presidente Recep Tayyip Erdogan como o artífice de um golpe fracassado contra ele no ano passado. Desde então, Erdogan lançou uma ofensiva contra os partidários de Gulen.

Segundo a rede de TV NBC e o diário Wall Street Journal, a investigação do promotor especial Robert Mueller analisa se Flynn e seu filho Michael Flynn Jr. se reuniram com autoridades turcas pouco depois da eleição de Trump para discutir o envio de Gulen para a Turquia.

Ainda de acordo com ambas publicações, a reunião ocorreu em Nova York e Flynn discutiu o pagamento de US$ 15 milhões para entregar Gulen num avião privado ao governo turco. Responsável por investigar o envolvimento russo na eleição do presidente Donald Trump, Mueller já indiciou seu ex-chefe de campanha Paul Manafort. / AFP