Ex-assessor de Uribe é preso por escutas telefônicas

Ele é o segundo alto funcionário do governo de Uribe a ser preso nesta semana. Na terça-feira, a polícia prendeu o ex-ministro da Agricultura Andrés Felipe Arias, acusado de desviar para famílias ricas e associados políticos dinheiro público destinado a subsídios para pequenos agricultores. Entre os beneficiários do dinheiro desviado estava uma ex-miss Colômbia que nem sequer possui uma fazenda. Arias, um economista formado nos EUA, era tido como potencial sucessor de Uribe na eleição presidencial do ano passado.

Moreno foi chefe de gabinete de Uribe nos dois mandatos deste, de 2002 a 2010. Ele nega as acusações de ter comandado um esquema de escutas telefônicas contra juízes, jornalistas e adversários políticos de Uribe. As informações são da Associated Press.