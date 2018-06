Ex-assessor financeiro de Arafat é acusado de corrupção

Segundo Natche, Mohammed Rashid, que deixou os territórios palestinos após a morte de Arafat, teria transferido recursos do Fundo de Investimento Palestino e aberto empresas-fantasma.

Este é o caso mais relevante de corrupção a ser investigado na ANP desde a criação da comissão e de um tribunal especial pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas.

As autoridades palestinas já solicitaram a vários países a extradição de Rashid, disse Natche, sem especificar em que países o acusado esteve. As informações são da Associated Press.