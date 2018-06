Ex-autoridade de planejamento da China é condenada à prisão perpétua por corrupção

Um ex-vice-chefe da principal agência de planejamento da China foi condenado à prisão perpétua, nesta quarta-feira, por um escândalo de propinas que expôs a corrupção nos altos níveis do governo chinês e envolveu várias empresas, incluindo a Toyota Motor Corp.

A sentença, anunciada por um tribunal perto de Pequim, selou o destino de Liu Tienan, que foi demitido do cargo de vice-chefe da Comissão de Desenvolvimento Nacional e Reforma no ano passado, uma posição com status de ministro.

Liu foi a primeira autoridade com nível ministerial a encarar uma investigação depois que Xi Jinping se tornou o líder do Partido Comunista no final de 2012 e lançou a mais agressiva campanha anticorrupção na China em décadas.

Analistas têm se dividido sobre a motivação da campanha de Xi. Alguns avaliam que serve como instrumento para a remoção de oponentes do líder chinês, enquanto outros dizem que é necessário afastar autoridades que fiquem no caminho da implementação das reformas econômicas.

(Por Sui-Lee Wee)