Ex-banqueiros do Vaticano são investigados por fraude O Vaticano informou que dois ex-gestores do seu banco foram colocados sob investigação pela Santa Sé por suspeita de fraude, relacionada com negócios imobiliários entre 2001 e 2008. O porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, não deu detalhes sobre o caso durante suas declarações neste sábado.