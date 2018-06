Ex-candidato Mitt Romney ataca Trump em discurso e o chama de impostor

WASHINGTON - O ex-candidato à presidência dos EUA em 2012 Mitt Romney fez duros ataques contra o pré-candidato do Partido Republicano Donald Trump nesta quinta-feira, 3, chamando o magnata de impostor e pedindo para que os colegas republicanos não votem no empresário "pelo bem do país e do partido".

A corrida pela nomeação republicana, dominada por insultos e xingamentos, tem mostrado Trump na liderança das pesquisas e das primárias, transformando-o no nome mais provável para a indicação de seu partido para a votação de novembro.

“Se tomarmos as decisões certas, o futuro da América será ainda melhor do que o nosso passado e melhor do que o nosso presente”, destacou. “Por outro lado, se tomarmos decisões imprudentes, o horizonte brilhante que eu descrevi não se materializará.”

Romney, que foi derrotado pelo presidente Barack Obama em sua reeleição em 2012, juntou-se a ao crescente coro de líderes republicanos contra Trump. "Aqui está o que eu sei: Donald Trump é um falso, uma fraude", disse.

“Deixe-me dizer claramente, se os republicanos escolherem Donald Trump como nosso indicado, as perspectivas para um futuro seguro e próspero serão muito reduzidas”, afirmou Romney.

No discurso feito no Instituto Hinckley de Política da Universidade de Utah, ele afirmou que a indicação de Trump na convenção do partido em julho permitirá que a democrata Hillary Clinton ganhe a presidência.

O ex-candidato disse também que Trump "não tem temperamento nem julgamento para ser presidente". O empresário tem menosprezado Romney em uma série de tweets, incluindo "Eu não sou um Mitt Romney, que não sabe como ganhar".

I am the only one who can beat Hillary Clinton. I am not a Mitt Romney, who doesn't know how to win. Hillary wants no part of "Trump" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de março de 2016

Os líderes republicanos preocupados dizem que ainda têm opções para prevenir que Trump seja nomeado como candidato. O partido tem pouco tempo para tentar barrar a candidatura do magnata, que venceu 10 das 15 prévias estaduais realizadas até agora e poderá garantir a nomeação se vencer na maioria dos Estados que votarão no final de semana. Grandes doadores republicanos começaram a financiar anúncios com ataques ao bilionário. O establishment poderia tentar impor um nome alternativo durante a disputa, mas seria uma estratégia de alto risco.

Apoio. O senador republicano americano John McCain, divulgou um comunicado sobre a corrida presidencial republicana afirmando que "divide as preocupações" de Romney sobre a candidatura de Trump. "Eu também tenho muitas preocupações sobre os discursos perigosos e desinformados de Trump sobre questões de segurança nacional".

"No momento em que nosso mundo nunca esteve tão complexo e tão perigoso, enquanto vemos ações ameaçadoras de uma nova Rússia, uma China assertiva, um Irã expansionista, novas medidas insanas da Coreia do Norte e movimentos terroristas se alastrando pelo Oriente Médio e pela África, eu desejo que os eleitores republicanos prestem atenção no que os nossos representantes mais respeitados e sábios, e especialistas em segurança nacional, estão dizendo sobre o senhor Trump e pensem com calma sobre quem querem que seja o nosso novo presidente e líder de um mundo livre", afirmou o senador no comunicado. /REUTERS e ASSOCIATED PRESS