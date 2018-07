Ex-capital na Guerra Civil, Virgínia retoma status de ‘front’

A bandeira dos Estados Confederados fica hasteada na sede de governo da Virgínia, em Richmond, a última capital dos sulistas durante a Guerra Civil Americana (1861-1865). Nesta eleição, para a escolha do 45.º presidente dos EUA, a Virgínia virou de novo palco de combate. O democrata Barack Obama tem nesse terreno 47,4% das intenções de voto. Seu desafiador republicano, Mitt Romney, 47,9%.

O empate técnico fez do Estado, com 13 delegados no Colégio Eleitoral, destino de recorrentes visitas dos candidatos. Obama fez corpo a corpo com o eleitorado de duas cidades da Virgínia ontem. Dois dias antes, Romney dedicara-se a comícios em três outras cidades da região. O desafio, mais do que atrair os 4,7% de indecisos, é levar o eleitor já conquistado às urnas na terça-feira.

A campanha republicana trabalhou com a premissa de que Obama alcançou seu recorde de popularidade em 2008 e não mais a repetiria na Virgínia, em 2012.

Há quatro anos, o atual presidente foi o primeiro democrata a vencer uma eleição nesse Estado desde Lyndon Johnson, em 1965. Sua campanha se agarrou ao fato de o eleitor da Virgínia, apesar de amplamente conservador em questões fiscais, olhar com boa vontade as prioridades de seu governo na área social.