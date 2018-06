Ex-chanceler assume pasta nuclear no Irã

Rohani, relativamente moderado e no poder desde 3 de agosto, prometeu melhorar os laços do Irã com as demais nações e tentar aliviar as sanções internacionais que recaem sobre o programa nuclear da república islâmica.

A indicação de Salehi manda um sinal de que Rohani pretende seguir uma abordagem mais flexível para a disputa nuclear com o Ocidente do que seu predecessor, Mahmoud Ahmadinejad. Nações ocidentais e Israel alegam que o programa de energia atômica do Irã é, na verdade, uma tentativa de obter armas nucleares, o que os iranianos negam. / REUTERS