Ex-chanceler da Alemanha Helmut Schmidt morre aos 96 anos O ex-chanceler alemão Helmut Schmidt, que guiou a Alemanha Ocidental em meio a turbulências econômicas e à tensão da Guerra Fria, no anos 1970 e no início da década de 1980, morreu aos 96 anos. O médico do político, Heiner Greten, disse à agência de notícias alemã dpa que ele morreu na tarde desta terça-feira em Hamburgo.