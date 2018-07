Ex-chanceler de Kadafi vive em hotel de luxo no Catar

LONDRES - O ex-ministro das Relações Exteriores líbio Moussa Koussa está há várias semanas vivendo em uma luxuosa suíte do hotel Four Seasons de Doha, capital do Catar, informa o periódico britânico The Daily Telegraph.

Segundo o jornal, não está claro quem paga as diárias de Koussa no hotel. Ele chegou a Doha como convidado do governo do Catar, com os ativos congelados pelas sanções internacionais por pertencer ao regime líbio, mas posteriormente teve os recursos liberados como recompensa por ter abandonado o Gabinete de Muammar Kadafi.

Um porta-voz do Foreign Office (Ministério das Relações Exteriores britânico) assinalou à imprensa que Moussa Koussa, que foi também chefe dos serviços de inteligência líbios, é um particular e, por isso, tem liberdade para entrar e sair do Reino Unido.

Koussa, que possui proteção especial no hotel, fugiu da Líbia ao Reino Unido no final de março e foi então interrogado pelos serviços de inteligência britânicos MI6 sobre seu possível envolvimento no atentado terrorista de Lockerbie (Escócia), de 1988.

Muitos britânicos querem processá-lo tanto pelo caso Lockerbie - que matou 270 pessoas no atentado contra um avião da companhia aérea Pan Am - quanto pelo fornecimento de armas aos terroristas do grupo irlandês IRA.