Ex-chanceler propõe união contra Netanyahu A ex-chanceler israelense e líder do partido Hatnuah, Tzipi Livni, convocou ontem as legendas de centro a se unirem contra a coalizão de direita liderada pelo primeiro-ministro Binyamin Netanyahu. Livni disse que, unidos, partidos de centro terão maioria na próxima legislatura do Parlamento de Israel. Segundo as últimas pesquisas, a coalizão de Netanyahu e do ex-chanceler Avigdor Lieberman, de ultradireita, terá a maior bancada. "Esse governo (de Netanyahu) levará à queda do Estado de Israel", disse a centrista.