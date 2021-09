Ex-chefão do cartel mexicano de Juárez pega 28 anos de prisão

CIDADE DO MÉXICO - Vicente Carrillo Fuentes, ex-líder do Cartel de Juárez, capturado em 2014 e conhecido como “El Viceroy”, foi sentenciado nesta terça-feira, 14, a 28 anos de prisão por narcotráfico e crime organizado, informou a Procuradoria-Geral do México.

Ele é irmão de Amado Carrillo Fuentes, fundador do Cartel de Juárez, conhecido como “O Senhor dos Céus”, morto em 1997 durante uma cirurgia plástica para mudar sua aparência e escapar das autoridades mexicanas e americanas.

O Cartel de Juárez, com sede em Chihuahua, controlou uma grande porcentagem do tráfico de cocaína do México para os EUA, mas perdeu seu protagonismo após a morte de Amado Carrillo Fuentes, que contava com contatos no alto escalão do governo, e por causa do rival Cartel de Sinaloa.

Carrillo, de 58 anos, foi preso em outubro de 2014 no Estado de Coahuila. Os EUA chegaram a oferecer uma recompensa de US$ 2,2 milhões por sua captura.

Após a morte de Amado Carrillo Fuentes, ele assumiu o controle da organização que também opera em Ciudad Juárez (norte), na fronteira com El Paso, nos EUA.

Sob sua liderança, o Cartel de Juárez travou uma guerra sangrenta com o Cartel de Sinaloa, de Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenciado à prisão perpétua nos EUA.

Essas lutas em Juárez e outras partes do país levaram o governo federal a implantar uma polêmica operação militar antidrogas em dezembro de 2006.

Desde então, mais de 300 mil pessoas foram assassinadas no México, de acordo com números oficiais que relacionam a maioria desses eventos a ajustes de contas do crime organizado.

O Cartel de Juárez é um dos grupos criminosos mais antigos do país, mas sua influência diminuiu e agora os mais poderosos são os de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación./COM AFP